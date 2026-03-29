Lecco a Cittadella succede di tutto | decidono gli episodi arbitrali

A Cittadella, il match tra Lecco e la squadra locale è stato caratterizzato da diverse decisioni arbitrali che hanno influenzato l’andamento della partita. Il Lecco ha segnato un gol valido, ma è stato annullato dall’arbitro, mentre ha subito un rigore e un altro tentativo di penalty è stato cancellato. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, decisa anche dalle decisioni dell’arbitro.

Un grande Lecco a Cittadella, ma la partita la decide l’arbitro. Ottima prova dei blucelesti, che vanno in vantaggio e reagiscono al pari, ma si vedono annullare un gol regolare all’FVS, subiscono un rigore e la cancellazione di un penalty a favore. Parker colpisce due volte il palo su punizione. Grande occasione per il Lecco al 3': cross di Zanellato per Sipos che, a un metro da Maniero, si affloscia sul pallone e consente l'intervento del portiere anche sul tap-in di Konate. Clamoroso contropiede Lecco al 6': Urso deve solo dare il pallone con i tempi giusti a Konate a tu per tu con il portiere, ma sbaglia il tocco. La difesa bluceleste concede lo spazio ad Anastasia per battere a rete al 10' dal limite: alto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Lecco, a Cittadella succede di tutto: decidono gli episodi arbitrali Articoli correlati Napoli furibondo per gli episodi arbitrali"> Lo sfogo social La sconfitta di Bergamo non si è chiusa con il triplice fischio. Inter, un anno di tensioni: tutti gli episodi arbitrali che hanno fatto infuriare i nerazzurriSe la tensione cresce, come un lievito di dimensioni incontrollate, è perché viene da lontano. Tutti gli aggiornamenti su Lecco a Cittadella succede di tutto... Temi più discussi: Serie C | Cittadella-Lecco, finalmente trasferta libera: biglietti in vendita; ? LCN Warm Up | Cittadella-Lecco | 28 marzo 2026; Lecco, ora il big match a Cittadella. Valente: Partita importante, è uno snodo. Due punte? Difficili da marcare; Serie C | Cittadella-Lecco, i convocati: Romani rientra, tre giocatori fuori. Lecco, a Cittadella succede di tutto: decidono gli episodi arbitraliI blucelesti vanno meritatamente in vantaggio, poi si fanno riprendere a inizio ripresa ma reagiscono. Poi sale in cattedra Rispoli: annullato un gol che pare regolare a Zanellato, concesso un rigore ... leccotoday.it Lecco, serata amara a Cittadella: rimonta granata e playoff riapertiAvanti di una rete, si è fatto rimontare ed è poi capitolato. Il Lecco inciampa al Piercesare Tombolato perdendo per 1- ... resegoneonline.it Buon Brescia a Vicenza: finisce 1-1, il Lecco perde e scivola a -3 Un rigore parato da Gori, poi le reti di Crespi e Rada: l’Union se la gioca alla pari al Menti, ma non riesce a vincere. Quarto pari consecutivo. Leggi l’articolo di Luca Chiarini: https://www.gi - facebook.com facebook Serie C, Cittadella-Lecco 2-1: rimonta granata, la svolta nella ripresa x.com