Secondo fonti vicine alla squadra, il giocatore potrebbe lasciare i Lakers al termine dell’attuale stagione, quando scadrà il suo contratto. La notizia si unisce alle speculazioni sul futuro di Bronny, coinvolto nelle stesse voci di un possibile addio al team. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sui motivi della possibile separazione né sui piani successivi dei due atleti.

Un canestro per due, per fare notizia assieme una volta di più. L’assist del padre, la tripla del figlio. LeBron e Bronny James contro Brooklyn hanno condiviso il parquet per oltre 4’, gustato il sapore della vittoria dei Los Angeles Lakers. Ma rischia d’essere il canto del cigno o forse è meglio dire l’ultima levata di scudi del Re per proteggere e promuovere il pargolo. Perché il futuro prossimo di entrambi è nebuloso, difficile da decifrare. LeBron al 99% avrà chiuso con i Lakers, da fine stagione. Il suo contratto è in scadenza, la nuova proprietà vuole scrollarsi di dosso la sua presenza ingombrante e celebrare l’investitura di Luka Doncic da successore del Re Sole James, da uomo franchigia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LeBron e Bronny, doppio divorzio coi Lakers? Tutti gli scenari

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