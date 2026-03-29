le storie di guerra di un nonno come ricetta contro il bullismo

Elena Carosi, autrice monzese, ha visto riconosciuto il suo romanzo per ragazzi “Oltre la tempesta” al premio letterario Nabokov 2025, ottenendo il secondo posto nella categoria “Cool guys”. La scrittrice ha condiviso come le storie di guerra del suo nonno siano diventate un modo per affrontare temi come il bullismo, trasmettendo valori attraverso le fiabe raccontate ai suoi figli.

Dalle fiabe raccontate ai suoi bimbi, al podio del premio letterario Nabokov. È la storia di Elena Carosi, monzese, autrice del romanzo per ragazzi “ Oltre la tempesta “, vincitore del secondo posto nella categoria “Cool guys“ del premio letterario Nabokov 2025. Elena Carosi, laureata al Dams di Bologna (Dipartimento arte musica spettacolo) ha proseguito con la laurea in Terapeutica artistica all’Accademia di Brera di Milano. Disegnatrice e scrittrice di racconti per i suoi 4 bambini, Viola (12 anni), Anita (10), Samuele (6) e Jacopo (3) aveva anche un canale YouTube, con tante storie, tra cui “Paride il camaleonte“, un racconto per bambini anch’esso pubblicato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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