Oggi, durante la partita a Pesaro, Giovanni Tedesco non sarà presente in panchina e si troverà in tribuna. Al suo posto, il preparatore atletico Sdringola assumerà il ruolo di allenatore. La società ha registrato un esodo di circa 588 tifosi biancorossi, che hanno seguito la squadra anche per questa trasferta. La prossima gara casalinga sarà contro la Juventus Next Gen.

Giovanni Tedesco sarà in tribuna, al suo posto in panchina oggi a pesaro con la Vis (anche in occasione della prossima gara in casa con la Juve Next gen ), ci sarà il preparatore atletico Sdringola. Il tecnico biancorosso per il match che dovrà portare punti (anche alla luce del succcesso della Torres ieri in casa contro il Livorno ) potrebbe scegliere il 4-2-3-1 e alla vigilia resistono alcuni ballottaggi, in tutti i reparti. In difesa, infatti, Dell’Orco e Stramaccioni sembrano partire in seconda linea, con Calapai e Angella che sarebbero favoriti per una maglia dal primo minuto. Davanti a Gemello, quindi, spazio Calapai sulla corsia destra e Tozzuolo confermato su quella mancina, mentre al centro con Riccardi dovrebbe spuntarla Angella, ma la decisione sarà presa all’ultimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le scelte. Tutti i ballottaggi di Tedesco. Esodo biancorosso con 588 tifosi

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