Le pumps sono tornate in auge come le scarpe più richieste dell’anno. Questo modello, considerato un classico senza tempo, sembrava destinato a passare in secondo piano nell’attuale tendenza della “clean girl”. Tuttavia, negli ultimi mesi, sono state protagoniste di numerose collezioni e scelti da molte persone per completare il proprio look.

Le pumps sono un classico intramontabile che, nell’era delle clean girl, sembrava essere invece destinato a restare nell’ombra ancora per parecchio. Nel 2026, invece, riprendono il loro spazio, andando contro quella tendenza flat che ha conquistato tutto il 2024 e parte del 2025. Le classiche “scarpe con tacco” tornano nelle passerelle. Le pumps tornano nel 2026 (con una veste un po’ diversa). Sappiamo per certo che, con l’arrivo della primavera, nelle prossime settimane saranno soprattutto i modelli più femminili (Bridgerton inspo?) a conquistare un po’ tutti i look. Parliamo di pumps con il tacco vertiginoso, ma anche più accollate rispetto ai modelli 2017-2018. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le pumps sono (di nuovo) le scarpe dell’anno

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Tutto quello che riguarda pumps sono

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