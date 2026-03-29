Le prime pagine di oggi

Oggi a Roma si è svolta la manifestazione “No Kings”, con partecipanti che hanno espresso le proprie opinioni pubblicamente. La polizia ha effettuato controlli su una persona identificata come Ilaria Salis, senza ulteriori dettagli disponibili. Nella giornata, la premier ha partecipato a un evento pubblico, mentre si sono svolti altri incontri e movimenti nella capitale.

La manifestazione «No Kings» a Roma, il controllo della polizia su Ilaria Salis, Giorgia Meloni a cena con Matteo Salvini e Antonio Tajani Diversi quotidiani nazionali aprono parlando della grande manifestazione «No Kings» a Roma e del caso del controllo da parte della polizia sull’europarlamentare Ilaria Salis, poche ore prima del corteo. Altri, fra cui Repubblica e Corriere della Sera, si occupano della cena avvenuta fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i propri alleati, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, per discutere dei prossimi passi del governo dopo una serie di dimissioni, fra cui quella dell’ex ministra del Turismo Daniela Santanché. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi RASSEGNA STAMPA 28 MARZO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Approfondimenti e contenuti su prime pagine Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 marzo: la rassegna stampa; Le prime pagine di oggi; Fotorassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di sabato 28 marzo; Le prime pagine di lunedì 23 marzo 2026. Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 29 marzoStampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Parla Cagnazzo: «La verità su Vassallo». L’om ... salernonotizie.it Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 29 marzo 2026Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali ... msn.com Buongiorno con le prime pagine di oggi #Frosinonecalcio #Cassino #stellantisgroup #Frosinone #CiociariaOggi #RegioneLazio #stolker #attivandalici - facebook.com facebook Le prime pagine di oggi x.com