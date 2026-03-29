A Roma si è svolta ieri una manifestazione organizzata dal movimento No Kings Italia, conclusasi con la dichiarazione di blocco della tangenziale est e la richiesta di fermare lo stato di guerra e di polizia. Durante la protesta, si sono svolti anche cori a sostegno di Iran e Cuba e sono state mostrate immagini di un’auto capovolta e ghigliottine. La manifestazione ha coinvolto diverse persone e si è conclusa con una rivendicazione.

«Bloccata la tangenziale est. Fermiamo lo stato di guerra e polizia». Si è conclusa con questa rivendicazione la manifestazione No Kings Italia che ieri ha sfilato a Roma. Dopo una lunga marcia, partita alle 14.30 da piazza Repubblica, il corteo non si è fermato a San Giovanni come previsto, ma ha continuato fino a piazzale Verano. Qui, come ultimo gesto e dopo l'invasione (autorizzata) della tangenziale est, i manifestanti hanno appeso lo striscione di testa, con su scritto «per un mondo libero dalle Guerre», sul muro dell'istituto di medicina legale dell'università Sapienza. Il pomeriggio, però, è trascorso tra insulti e cori contro il governo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le primarie del No Kings. Meloni a testa in giù, ghigliottine, cori per Iran e Cuba

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