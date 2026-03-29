Le pillole di Polly | recensione di Avvocato di difesa di Micheal Connelly

Nel romanzo “Avvocato di difesa” di Micheal Connelly, il protagonista è un avvocato penalista che trascorre molte ore in auto, spostandosi tra diverse località di Los Angeles, mentre il suo autista lo accompagna. La narrazione si concentra sulle sue attività quotidiane e sul rapporto con il lavoro, senza approfondimenti sulle motivazioni o sulle emozioni che lo coinvolgono.

Mickey Haller ama il suo lavoro. Anche se gli ha tolto tutto. Ogni giorno trascorre ore e ore a sgobbare sui sedili posteriori della sua Lincoln, mentre un autista lo scarrozza in giro per Los Angeles. Per Haller, praticamente, non esiste altro. Non esiste tempo libero; ma questo, può sopportarlo. Crede in quello che fa, e dedicarcisi con tutto se stesso fa parte del gioco. Il problema, casomai, è che Haller per colpa del suo lavoro ha dovuto rinunciare a qualcosa che gli stava ben di più a cuore: il matrimonio con la moglie Maggie, che è naufragato miseramente, lasciandolo solo e senza il conforto della donna che ama ancora. Per quanto riguarda il rapporto con la figlia Hayley, inutile dire che Haller la vede solo le rare volte in cui riesce a ritagliarsi uno spazio libero tra i suoi molteplici impegni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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