Recentemente, molte creme viso a base di PDRN sono diventate popolari tra chi cerca soluzioni per migliorare l’aspetto della pelle. Questo ingrediente, presente in diversi prodotti, viene proposto come un elemento efficace per la cura del viso. Sul mercato sono disponibili diverse formulazioni che vengono promosse come utili per il ringiovanimento cutaneo. Le aziende cosmetiche offrono oggi numerose opzioni con PDRN tra gli ingredienti principali.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Piccola curiosità: il PDRN compare sempre più spesso nelle formule skincare, ma la sua origine non è cosmetica. È stato studiato e utilizzato in medicina per favorire la riparazione dei tessuti in ferite difficili da cicatrizzare e danni tissutali, sostenendo la capacità cutanea di recuperare quando perde efficienza. Il suo ingresso in creme viso e sieri nasce dalla possibilità di trasferire questo principio in un uso quotidiano, rendendolo accessibile anche al di fuori del contesto clinico. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le migliori creme viso a base di PDRN, l'ingrediente segreto che ora tutti vogliono provare

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