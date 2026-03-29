Le follie dell’uomo nudo Passeggiò sopra le auto Il Comune paga i danni

Nel primo pomeriggio di mercoledì, alcune auto parcheggiate sono state danneggiate da un uomo che si è aggirato senza vestiti, camminando sopra i veicoli. La polizia è intervenuta sul posto e ha identificato l’uomo, che è stato sottoposto ai controlli medici necessari. Il Comune ha annunciato che si farà carico dei costi relativi ai danni causati alle vetture.

Gli automobilisti che nel primo pomeriggio di mercoledì "hanno subito danni ai veicoli da parte della persona che, nuda e in evidente stato di alterazione, correva per strada, salendo sui veicoli in transito, possono usufruire dei contributi stanziati dal fondo del Comune di Reggio Emilia per il risarcimento degli atti vandalici alle auto". Lo fa sapere l’amministrazione comunale reggiana: si può fare domanda tramite un link presente nella pagina web del Comune. L’uomo è stato sottoposto a un Tso. Il contributo ammesso "è pari al 70% delle spese sostenute e documentate, entro il limite massimo di 250 euro per ogni veicolo". Possono fare... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le follie dell’uomo nudo. Passeggiò sopra le auto. Il Comune paga i danni Articoli correlati Auto danneggiate dall’uomo nudo, il Comune pagherà i risarcimenti. E Mahmoud querela gli ‘hater’Reggio Emilia, 28 marzo 2026 – I danni alle vetture causati dallo squilibrato che mercoledì scorso saltava nudo sulle auto in circonvallazione e in... Jeffrey Epstein, come è morto l'uomo che teneva in scacco molti potenti: le foto in cella del cadavere a torso nudo e la teoria dell'omicidioIl sito "Tmz" pubblica immagini scioccanti di Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di abusi sessuali su minori, trovato morto il 10 agosto 2019...