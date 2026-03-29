Le polemiche attorno all’Ecce Homo mettono in luce come alcuni critici d’arte valutino il capolavoro esclusivamente attraverso parametri economici, senza riconoscerne il valore estetico o storico. Spesso, di fronte a opere di grande rilevanza, si assistono a commenti che si concentrano solo su aspetti numerici, trascurando l’importanza culturale e artistica del pezzo. Questa tendenza si ripete in molte occasioni, con critici che analizzano le opere con un'ottica meramente quantitativa.

C’è sempre un piccolo esercito di anime grigie che, davanti alla grandezza, reagisce nello stesso modo: tira fuori la calcolatrice. È successo anche per l’Ecce Homo di Antonello da Messina. Invece di vedere il ritorno in Italia di un capolavoro assoluto, qualcuno ha pensato bene di fare i conti “al centimetro”, come se un’opera del Quattrocento fosse un pezzo di arredamento o merce da scaffale. È il riflesso condizionato dei ragionieri dell’arte: quelli che danno un prezzo a tutto e non capiscono il valore di niente. La grandezza dell’Ecce Homo non si misura in centimetri. Eppure basta guardarlo, quel dipinto, per capire quanto sia meschina una simile obiezione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Le critiche sull’Ecce Homo svelano il volto dei ragionieri dell’arte: danno un prezzo a tutto, ma non capiscono il valore di niente

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