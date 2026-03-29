Le canzoni di ’Mezzanotte’ descrivono la notte come un momento di transizione, un intervallo fragile e essenziale. Le parole evidenziano come durante le ore notturne le emozioni si chiariscano e diventino più evidenti, creando un’atmosfera di introspezione e sensibilità. Il testo si concentra sul ruolo della notte come spazio di passaggio, dove i sentimenti si manifestano in modo più intenso e definito.

La notte è uno spazio di passaggio, fragile e necessario, in cui le emozioni si fanno più nitide. Una dimensione sospesa dal quale è nato ‘Mezzanotte’, il nuovo singolo della cantautrice spezzina Azzurra Baldassini, disponibile da metà febbraio su tutte le piattaforme digitali e già protagonista di un percorso significativo anche in radio. Scritto insieme a Chiara Nikita, il brano si muove lungo il confine tra la fine di una relazione e la riscoperta di sé, raccontando quel momento in cui si sceglie di andare oltre il dolore senza cancellarne le tracce. Le immagini notturne e le suggestioni urbane accompagnano una narrazione intima, fatta di solitudine, pensieri disordinati e, allo stesso tempo, di una rinnovata consapevolezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le canzoni di ’Mezzanotte’

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