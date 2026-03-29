Le 3.500 città ribelli Usa | Facciamo male al re

In diverse città degli Stati Uniti, circa 3.500 località sono state coinvolte in proteste pubbliche contro le politiche del governo centrale. Le manifestazioni sono state organizzate in vari quartieri e hanno coinvolto cittadini di diverse età. I partecipanti si sono radunati per esprimere il dissenso, spesso con cartelli e slogan, in risposta a decisioni politiche e sociali recenti. Le proteste hanno interessato sia aree urbane che rurali.

DA NEW YORK A MINNEAPOLIS Nella Grande Mela il corteo più partecipato di sempre. Il Minnesota cuore della resistenza. «No alla guerra, no all’Ice, no a Trump»: l’altra America non ha paura di protestare DA NEW YORK A MINNEAPOLIS Nella Grande Mela il corteo più partecipato di sempre. Il Minnesota cuore della resistenza. «No alla guerra, no all’Ice, no a Trump»: l’altra America non ha paura di protestare Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Le 3.500 città ribelli Usa: «Facciamo male al re» Articoli correlati Ascolti tv Usa: va male il Super Bowl, volano le Olimpiadi invernali grazie a droni e al fuso orarioLa finale di football americano ha fatto registrare un -2%, con le Olimpiadi si vola. Arriva l’offerta per le Terme di Montecatini. L’annuncio di Giani in diretta: “Così facciamo ripartire la città”Montecatini, 25 gennaio 2026 – Un imprenditore privato italiano ha presentato un’offerta per rilevare Leopoldine, con l’annesso istituto Grocco,... Forbidden Nun s Revenge: Duo Sword Mastery Slays The Grandmaster In Bloody War Tutti gli aggiornamenti su Le 3 500 città ribelli Usa Facciamo... Temi più discussi: Le 3.500 città ribelli Usa: Facciamo male al re; Guerra Iran, opzione attacco di terra Usa: arrivano 2mila paracadutisti, tra gli obiettivi l'isola di Qeshm; Guerra Iran, opzione attacco di terra Usa: arrivano 2mila paracadutisti, tra gli obiettivi l'isola di Qeshm. Bologna Città 30, flop centrodestra sul referendum: depositate solo 3.500 firme su 9.000A Bologna si ferma a 3.500 adesioni, sulle 9.000 necessarie, la raccolta firme per la convocazione del referendum cittadino sulla Città 30. L'ultimo giorno utile per i banchetti era sabato e «oggi ... corrieredibologna.corriere.it Città 30, il referendum non ci sarà. Raccolte soltanto 3.500 firmeNe servivano 9.000 in tre mesi, quasi 3.000 quelle racimolate da Fratelli d’Italia: Il regolamento va cambiato La Bologna contro Città 30 non ce la fatta. Non è stato raggiunto il quorum di 9.000 ... ilrestodelcarlino.it Pasdaran minacciano attacchi a università Usa e Israele - facebook.com facebook USA-Belgio, le formazioni ufficiali: Pulisic e Saelemaekers titolari x.com