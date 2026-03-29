L' avversario è il partito anti-Occidente

La polizia di Roma ha individuato una donna in seguito a un avviso emesso dal sistema di cooperazione tra paesi europei. La sospettata è associata a un partito che si oppone alle politiche occidentali. L'identificazione avviene nel quadro di attività investigative legate a possibili minacce di natura politica. La donna è stata fermata per ulteriori accertamenti e verifiche di routine.

Il caso di Ilaria Salis identificata dalla polizia a Roma in base a un “alert Schengen”, su richiesta della Germania; Bonelli e Fratoianni che dichiarano guerra a Berlino; la ghigliottina in piazza, le foto di Meloni, Nordio e La Russa a testa in giù e lo striscione di sostegno per l’anarchico Cospito (punto di riferimento della coppia saltata in aria a Roma mentre fabbricava una bomba); Giuseppe Conte in versione Zelig, pronto a ritornare un “Giuseppi” di sinistra, non prima di aver soffiato la leadership del campo largo al Pd; Elly Schlein sotto assedio che si rifugia nella retorica sul cambiamento dell’Unione europea, dimenticando che i socialisti sono il secondo gruppo parlamentare a Bruxelles e fanno parte della maggioranza che sostiene Ursula Von Der Leyen. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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