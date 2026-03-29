Due ricerche recenti sfatano due convinzioni molto diffuse sul lavoro e la creatività. La prima indica che le emozioni negative sul posto di lavoro non sono sempre dannose, mentre la seconda dimostra che il contatto con la natura non garantisce automaticamente un aumento della creatività. I risultati di questi studi offrono una nuova prospettiva su aspetti spesso considerati universalmente validi.

Due studi recenti mettono in discussione altrettante convinzioni molto diffuse: che le emozioni negative sul lavoro siano sempre dannose e che il contatto con la natura renda automaticamente più creativi. Lavoro ed emozioni negative. Pubblicato sul ‘Journal of occupational health psychology’ e guidato da David Lebel, il primo studio analizza l’impatto delle emozioni sul lavoro durante la pandemia di Covid-19. Il risultato è controintuitivo: solo metà delle relazioni tra emozioni negative e performance lavorativa ha avuto effetti realmente dannosi. In molti casi non c’è stato alcun impatto, e in altri addirittura effetti positivi. Secondo Lebel, il punto non è eliminare le emozioni negative – impossibile, soprattutto in tempi di crisi – ma gestirle. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lavoro e creatività, le ricerche che smentiscono 2 luoghi comuni

Articoli correlati

Leggi anche: Alla vigilia della Giornata Internazionale dell’Educazione, il 24 gennaio, tre storie di resilienza: che sfidano le bombe, la paura, i luoghi comuni

“Donne e motori”, al Mercato Coperto la mostra che sfida i luoghi comuniA Ravenna inaugurata l’esposizione dedicata al contributo femminile nella storia dell’automobile, tra invenzioni, innovazioni e storie poco...

Tutti gli aggiornamenti su Lavoro e creatività le ricerche che...

Temi più discussi: Lavoro e creatività, le ricerche che smentiscono 2 luoghi comuni; Un lavoro nell’editoria creatività e algoritmi; Qual è il futuro della didattica digitale? Adobe e C&C puntano tutto su creatività, produttività e AI; Ance Padova – Costruire un lavoro appassionante - ANCE.

La creatività nasce tra le persone, non negli algoritmi e senza fiducia non si va lontanoIgor De Biasio, Amministratore Delegato di Principia e protagonista di una carriera che ha attraversato pubblico e privato, si è raccontato ai microfoni del podcast Money Vibez, condividendo non solo ... quotidiano.net

Fra creatività e sottomissione. Come cambia il futuro del lavoroIl futuro del lavoro non è scritto dalle macchine, ma dalle libere scelte degli uomini integralmente formati. È questa la tesi di Emmanuele Massagli (docente di pedagogia e presidente della ... quotidiano.net

Giuseppe Tango, giudice del lavoro a Palermo, è il nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati. È stato eletto dal Comitato direttivo centrale con 31 voti a favore e una scheda bianca. La sua nomina è stata accompagnata da un lungo applauso d - facebook.com facebook

28/3/26.Polesine.“Donne, Lavoro e Parità”: questo il titolo del convegno organizzato in Provincia a Rovigo il 25/3: incontro molto partecipato, voluto dalla Consigliera di Parità Loredana Rosato in collaborazione con ITL, INPS, Veneto Lavoro e CPO dell’Ordine x.com