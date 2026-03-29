L' Auto pronta a marciare su Bruxelles

Il settore automotive attraversa un periodo di forte crisi, come confermato da fonti del settore. Le aziende del comparto segnalano una situazione di difficoltà e rallentamenti nelle vendite. Questa fase di stagnazione ha portato a una diminuzione delle attività e a preoccupazioni per il futuro della filiera. La situazione si presenta particolarmente complessa e richiede interventi mirati.

Il settore automotive si trova in uno stato di profonda depressione e ad ammetterlo sono gli stessi addetti ai lavori. Le ragioni: perdita di competitività, concorrenza cinese sempre più forte e politica europea inesistente. Cosa fare? I recenti annunci made in Ursula von der Leyen riguardano provvedimenti tampone, giudicati insufficienti, che richiedono una rapida e pragmatica revisione. Ecco allora farsi strada l'organizzazione di una marcia su Bruxelles allo scopo di manifestare pubblicamente il disappunto per come è stato ridotto il da sempre riconosciuto fiore all'occhiello dell'industria europea. È quanto è emerso al recente #ForumAutoMotive, svoltosi a Milano, evento che da anni riunisce i vertici delle associazioni automotive, industriali, sindacalisti ed esponenti della politica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Auto pronta a marciare su Bruxelles Articoli correlati Auto, Altavilla (Byd): "Da Bruxelles tutto tranne che chiarezza su regole gioco"A Bruxelles “continuano a non capire che l’industria per poter investire soldi nell’automobile servono tanti soldi e serve tanto tempo per arrivare... Vannacci a Modena, l’euforia dei sostenitori: “Pronti a marciare su Roma col generale”Modena, 4 febbraio 2026 – Fermento all’hotel Rmh di Modena per l’arrivo di Roberto Vannacci dopo l’addio alla Lega di Salvini. Cosa è DAVVERO interessante al salone di Bruxelles 2026 Una selezione di notizie su Auto pronta Temi più discussi: L'Auto pronta a marciare su Bruxelles; Volkswagen pronta a produrre sistemi per missili nella fabbrica di Osnabruck. I dialoghi con l'azienda dell'Iron Dome israeliana; Il crossover elettrico arriva in Italia: il prezzo sorprende; Elettro Shock Italia, il ritardo gravoso delle auto alla spina nel Belpaese. Auto, l’Ue pronta a creare una nuova categoria di piccole elettriche a basso costo e a rivedere i target del 2035L’Unione europea creerà una nuova categoria normativa per le piccole auto elettriche prodotte in Europa. È quanto si apprende dal Gabinetto del vicepresidente esecutivo della Commissione europea, ... corriere.it La Cina pronta a spegnere l'auto europeaMentre a Bruxelles si continua a prendere tempo e a non decidere dopo le deludenti proposte di revisione del pacchetto green per l'automotive, i big cinesi guadagnano sempre più terreno sul mercato ... ilgiornale.it La tua auto è pronta per le gite primaverili Da Brico io trovi tutto quello che ti serve per viaggiare in tranquillità! Scopri le tantissime offerte dello Speciale Auto https://bricoio.volantinopiu.com/classica/volantino2609400.html - facebook.com facebook