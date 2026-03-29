L’Atletico Madrid entra in campo con i costumi dei Peaky Blinders | l’evento che ha inaugurato The Immortal Man

L’Atletico Madrid ha partecipato all’evento di apertura di The Immortal Man indossando costumi ispirati ai Peaky Blinders. L’evento ha visto la presenza di numerosi tifosi e appassionati di cinema e calcio, con momenti dedicati alla presentazione di nuove iniziative e collaborazioni tra il club e l’industria cinematografica. La serata si è svolta in un teatro cittadino, con interventi e proiezioni di anteprime.

Quando il calcio incontra il cinema, il risultato può superare ogni aspettativa. L’Atletico Madrid ha vissuto un evento d’eccezione: lo scorso 14 marzo, prima della partita di La Liga contro il Getafe al Cívitas Metropolitano, i giocatori colchoneros sono entrati in campo accompagnati da attori vestiti come i personaggi iconici di Peaky Blinders. Non si tratta di una semplice trovata pubblicitaria, ma di un’operazione di marketing orchestrata da Netflix per promuovere il film Peaky Blinders: The Immortal Man, che ha debuttato sulla piattaforma il 20 marzo. Attori che interpretano membri della famiglia Shelby hanno scortato i calciatori nel loro ingresso in campo, ricreando l’atmosfera cupa e affascinante della Birmingham del primo Novecento. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - L’Atletico Madrid entra in campo con i costumi dei Peaky Blinders: l’evento che ha inaugurato The Immortal Man Articoli correlati Peaky Blinders: The Immortal Man, Tim Roth svela perché non ha mai visto la serieL'attore, in una recente intervista, ha parlato del film sequel dello show cult con Cillian Murphy e di come ha creato il suo personaggio. Peaky Blinders: The Immortal Man – Recensione Netflix lancia la conclusione di una saga iconica che ha ridisegnato il concetto di “Storia Romanzata”: Peaky Blinders: The Immortal Man è... Tutto quello che riguarda Atletico Madrid Temi più discussi: LaLiga: Real Madrid-Atlético Madrid 3-2: gli highlights Video; Real Madrid-Atletico Madrid 3-2, marcatori e tabellino: goal ed emozioni al Bernabeu, decide una magia di Vinicius; Real Madrid contro Atlético Madrid risultati in diretta, testa a testa e formazioni; Griezmann lascia l’Atletico Madrid. David Villa torna all'Atletico Madrid. L'ex bomber entra nel CdA del club di CerezoUna sola stagione è bastata a David Villa per conquistare il cuore dei tifosi dell’Atletico Madrid. Ora l’ex attaccante spagnolo torna ufficialmente nel club, entrando a far parte del Consiglio di ... m.tuttomercatoweb.com Diretta Real Madrid Atletico Madrid, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per la ventinovesima giornata della Liga 2025/2026.Diretta Real Madrid Atletico Madrid, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per il ventinovesimo turno della Liga spagnola, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net Roma e Atletico Madrid sulle tracce di Carlos Augusto. L'Inter lavora per il rinnovo, ma la trattativa è complicata (TS) #CalciomercatoInter #Roma #CarlosAugusto #Inter #AtleticoMadrid - facebook.com facebook Inter, Carlos Augusto prende tempo: vuole più spazio, Roma e Atletico Madrid ci pensano x.com