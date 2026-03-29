L’Atletico Madrid entra in campo con i costumi dei Peaky Blinders | l’evento che ha inaugurato The Immortal Man

Da screenworld.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Atletico Madrid ha partecipato all’evento di apertura di The Immortal Man indossando costumi ispirati ai Peaky Blinders. L’evento ha visto la presenza di numerosi tifosi e appassionati di cinema e calcio, con momenti dedicati alla presentazione di nuove iniziative e collaborazioni tra il club e l’industria cinematografica. La serata si è svolta in un teatro cittadino, con interventi e proiezioni di anteprime.

Quando il calcio incontra il cinema, il risultato può superare ogni aspettativa. L’Atletico Madrid ha vissuto un evento d’eccezione: lo scorso 14 marzo, prima della partita di La Liga contro il Getafe al Cívitas Metropolitano, i giocatori colchoneros sono entrati in campo accompagnati da attori vestiti come i personaggi iconici di Peaky Blinders. Non si tratta di una semplice trovata pubblicitaria, ma di un’operazione di marketing orchestrata da Netflix per promuovere il film Peaky Blinders: The Immortal Man, che ha debuttato sulla piattaforma il 20 marzo. Attori che interpretano membri della famiglia Shelby hanno scortato i calciatori nel loro ingresso in campo, ricreando l’atmosfera cupa e affascinante della Birmingham del primo Novecento. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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