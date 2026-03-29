La discussione tra l'amministrazione comunale e l'opposizione di Padova si accende sulla questione delle tempistiche di consegna del tram. L'assessore ha dichiarato che le minoranze non trovano più argomenti validi da contestare. La polemica riguarda le scadenze e le modalità di realizzazione dell'opera, con toni sempre più accesi tra le parti coinvolte.

Si fa infuocata la polemica tra l'amministrazione comunale di Padova e l'opposizione sulle tempistiche d'arrivo del tram. Ieri 28 marzo l'assessore Andrea Ragona ha voluto mettere in chiaro alcuni concetti e non è andato troppo per il sottile nei confronti del consigliere di minoranza Ubaldo Lonardi. «Ritardo sulla produzione e consegna dei mezzi del tram? Ammetto che la vicenda mi fa sorridere, ma ormai sono abituato a questi attacchi. Catastrofismo e menzogne sono le modalità con cui la nostra opposizione pensa di tornare a vincere la città. Non hanno evidentemente imparato la lezione dall’ultimo referendum. Sono tre anni che fanno leva su questo tema, evidentemente affidandosi alle fonti sbagliate e con il chiaro intento di screditare l’opera più importante per la città, facendo un grave danno ai padovani. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - L'assessore: «Le minoranze non sanno più dove attaccarsi sul tram»

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