Le autorità stanno indagando sull'acquisto di armi tramite chat, collegato all'aggressione con arma bianca a una docente. Gli investigatori stanno cercando di identificare i contatti del 13enne coinvolto. La polizia sta analizzando i profili sui social network per raccogliere informazioni sulla rete che potrebbe aver favorito l'episodio.

Stringere il cerchio intorno alla rete social che si nasconde dietro l'aggressione a coltellate alla professoressa Mocchi. È questo l'obiettivo degli inquirenti, che stanno cercando di capire chi fosse collegato a quell'account Telegram - ora chiuso - sul quale il ragazzo ha trasmesso in diretta l'accoltellamento. Sarebbero meno di dieci gli utenti che hanno «partecipato» a distanza a quella violenza, prima di dileguarsi eliminando gli account. Tra loro potrebbe esserci anche chi in qualche modo ha spinto lo studente bergamasco nella sua azione. Di certo quei canali appaiono strettamente legati al raid compiuto dal 13enne mercoledì scorso. Proprio su Telegram il ragazzino avrebbe acquistato sia le armi portate a scuola quella mattina (il coltello e la scacciacani) che quelle tenute in casa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'arsenale comprato in chat. Caccia ai contatti del 13enne

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