L’Ardita X | la Ciclostorica dell’Alpe di Poti in 50 Scatti

L'articolo descrive la Ciclostorica dell’Alpe di Poti, un evento organizzato lungo un percorso ciclistico. Viene presentata una sequenza di cinquanta immagini che riprendono momenti e scenari della manifestazione. La cronaca si concentra sui dettagli dell’evento, senza inserire opinioni o commenti personali. La pubblicazione proviene da una fonte di informazione locale, dedicata a cultura e politica della città di Arezzo.

Contratto Enti Locali: arriva l’aumento. 26 euro! Ora sì che si fa la vita da signori (forse) Pedala, pedala. ma la paga un s’alza: i riders aretini sbottano in piazza! Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28515 - ROC 26524 CF PRTGNI54M09A390L . 🔗 Leggi su Lortica.it

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