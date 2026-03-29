L’Ardita X | la Ciclostorica dell’Alpe di Poti in 50 Scatti

Da lortica.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo descrive la Ciclostorica dell’Alpe di Poti, un evento organizzato lungo un percorso ciclistico. Viene presentata una sequenza di cinquanta immagini che riprendono momenti e scenari della manifestazione. La cronaca si concentra sui dettagli dell’evento, senza inserire opinioni o commenti personali. La pubblicazione proviene da una fonte di informazione locale, dedicata a cultura e politica della città di Arezzo.

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