Lara Serrano ha scritto una canzone dedicata a Severus Piton, concentrandosi sulla fedeltà sentimentale del personaggio. La composizione si inserisce in un contesto culturale in cui la dedizione viene spesso vista come un elemento di debolezza. La cantante ha scelto di narrare questa qualità attraverso un brano musicale, senza aggiungere commenti o interpretazioni personali.

Tra le pieghe di una contemporaneità che ha frettolosamente declassato la dedizione a debolezza, c’è ancora spazio per la capacità di persistere? Nel contesto relazionale attuale, dominato da algoritmi di prossimità e dalla saturazione dell’offerta affettiva, quella che Eva Illouz definisce l’architettura della scelta, saper rimanere fedeli al proprio cuore appare quasi anacronistico. Eppure, è proprio da questa tenace risolutezza che Lara Serrano ci invita a ripartire con il suo nuovo singolo, “ Severus e Lily “. Dichiaratamente ispirato alla saga di J.K. Rowling, il brano non vuol essere un espediente per intercettare il fandom, né una citazione pop fine a sé stessa. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Lara Serrano trasforma Severus Piton in una canzone sulla fedeltà sentimentale

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