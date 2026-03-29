Laporta parla di Messi | Il Barcellona è casa sua Prima o poi gli interessi convergeranno di nuovo
Il presidente del club ha commentato il possibile ritorno di un ex giocatore, affermando che il club rappresenta una seconda casa per lui. Ha aggiunto che prima o poi gli interessi delle parti si allineeranno nuovamente. La dichiarazione è stata fatta in occasione di un evento ufficiale, senza specificare tempistiche o dettagli concreti sul futuro della trattativa.
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Una selezione di notizie su Laporta parla
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