Il presidente del club ha commentato il possibile ritorno di un ex giocatore, affermando che il club rappresenta una seconda casa per lui. Ha aggiunto che prima o poi gli interessi delle parti si allineeranno nuovamente. La dichiarazione è stata fatta in occasione di un evento ufficiale, senza specificare tempistiche o dettagli concreti sul futuro della trattativa.

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© Calcionews24.com - Laporta parla di Messi: «Il Barcellona è casa sua. Prima o poi gli interessi convergeranno di nuovo»

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