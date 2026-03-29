In un’intervista rilasciata al Pais, il presidente del club ha commentato l’addio di Messi, dichiarando che la cessione dell’attaccante è stata una scelta necessaria per risanare le finanze della società. Ha aggiunto che quella decisione ha consentito di migliorare la situazione economica del club, che aveva attraversato un periodo difficile.

In un’intervista concessa al Pais, il presidente blaugrana Joan Laporta è tornato sull’addio di Messi, spiegando come sia stato necessario per risollevare le sorti economiche del club. Le parole di Laporta. Riporta Marca: “Ho dovuto prendere una decisione e credo di aver fatto bene, i risultati parlano da soli. Siamo riusciti a recuperare il club economicamente, abbiamo creato una squadra competitiva ed era il momento del ricambio generazionale: Leo era alla fine della sua carriera e bisognava costruire una nuova squadra. Mi sarebbe piaciuto farlo con Leo a supporto? Sì. Ci abbiamo provato, ma non è stato possibile. Su arbitri e caso Negreira. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Laporta: “Ho fatto bene a cedere Messi? Ho risanato il Barcellona”

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