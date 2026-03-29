L’anticipo - Derby pari Tau apre Camaiore chiude

Nel match tra Camaiore e Tau Altopascio, le due squadre hanno concluso con un pareggio. La partita si è aperta con un gol del Tau, mentre il Camaiore ha pareggiato nel secondo tempo, concludendo il risultato sul punteggio di 1-1. La formazione locale ha schierato un 4-3-1-2, con alcuni cambi avvenuti durante il secondo tempo.

CAMAIORE 1 TAU ALTOPASCIO 1 CAMAIORE (4-3-1-2): Di Biagio; Tavernini, Ficini, Diana, Belli (24’ st Raineri); Luciani (31’ pt L. Bartelloni), L. Remedi (34’ st Grilli), Bigica (45’ st Accorsini); Bongiorni; Nieri, Magazzù. (A disp.: Pierallini, Macchi, Bertellotti, Marcucci, Ferracuti). All.: Turi. TAU (3-5-2): Cabella; Cartano (4’ st Chiti), Meucci, Soumah; Iezzi, Manetti (20’ st Bagnoli), Lombardo, Del Gronchio (16’ st Zipoli), Bouah; T. Carcani (39’ st Tordiglione), Omorogieva (20’ st Bachini). (A disp.: Nunziati, Rotolo, Sanyang, Vaselli). All.: Maraia. Arbitro: Milone di Barcellona Pozzo di Gotto (Marro di Cuneo e Alfieri di Lecce). Reti: 13’ pt Bouah; 32’ st Bigica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’anticipo - Derby pari. Tau apre, Camaiore chiude Articoli correlati Seravezza-Tau vale il secondo posto. In trasferta Camaiore e ViareggioIl clou della domenica calcistica in Versilia si gioca al “Buon Riposo“ di Seravezza dove è previsto lo scontro diretto fra seconde della classe nel... Apre N’Diaye: finisce in pari. Rigori e rossi, pari Primavera con il Cesena1 CESENA 1 : Franceschelli, Nesi, Tomasevic, Markovic; Bousnina, N’Diaye, Nordvall, Toroc (7’ st Libra Alvarado), Papazov; Armanini (7’ st Ferrari),... Una selezione di notizie su L'anticipo Derby pari Tau apre Camaiore... Discussioni sull' argomento Estasi Roma! Lazio ribaltata 2-1 nel derby e allungo Scudetto, complici i pareggi di Inter e Juventus; Promo A, il derby al Lo Bue finisce pari e l'Alcamo accorcia. Bene Marineo e Margheritese, tanti gol per Partinico e Salemi, c'è una retrocessione; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Dilettanti - In Eccellenza occhio al derby Agazzanese-Nibbiano. Il clou è Lugagnanese-San Lazzaro, il programma della domenica. L’anticipo. Derby tra Mesola e Comacchiese nell’antipasto del girone BÈ il giorno del derby: alle 15 al centro sportivo Duo di Mesola i padroni di casa guidati da mister Forlani ospitano la Comacchiese nell’anticipo della ventisettesima giornata del campionato di ... ilrestodelcarlino.it Serie B - Derby fra Carrarese e Spezia: la decisione - facebook.com facebook Una serata estiva fredda e piovosa e un Derby d’ Italia che vale una Supercoppa Di che anno parliamo Piccolo indizio: Juan Sebastian Veron È disponibile l'episodio 7 di " h": storie leggendarie che accendono il cuore degl x.com