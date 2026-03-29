L’Associazione Nazionale Magistrati ha celebrato la vittoria del No con un evento di Tango. Giuseppe Tango è stato eletto all’unanimità come nuovo presidente, succedendo a Cesare Parodi. Durante la cerimonia, ha dichiarato l’intenzione di ripristinare il dialogo con le istituzioni politiche. L’evento è stato organizzato con il sostegno di una delle principali associazioni di categoria.

Eletto per acclamazione Giuseppe Tango, successore di Cesare Parodi. «Recuperiamo il dialogo con la politica», dichiara l’uomo di Magistratura indipendente, che ha come sponsor Md. Natalia Ceccarelli esce dal direttivo: «Dopo quei cori da stadio nessuno si sentirà più garantito». Siamo caduti dalla padella nella brace. Che l’Italia fosse diventata la Repubblica dei giudici lo si era ormai capito e l’esito del referendum lo ha confermato. La sinistra si è intestata una vittoria che, invece, è solo delle toghe e presto scoprirà che quel 53% era solo un prestito, non un capitale. La magistratura associata non è mai un alleato politico: è un creditore che incassa e sparisce. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Anm festeggia il No con un giro di Tango

Articoli correlati

Tango nuovo presidente dell’ANM: “Serve ricostruire il dialogo con la politica”ABBONATI A DAYITALIANEWS L’impegno dopo l’elezione Il neo presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Tango, ha dichiarato che già a...

Giuseppe Tango (Anm): “Ora nuova fase, dialogo con la politica”Il neo presidente dell’Anm Giuseppe Tango, intervistato a La Repubblica ha parlato della nuova fase derivata dalla vittoria del No al recente...

Contenuti e approfondimenti su Anm festeggia

Temi più discussi: Referendum: vince il No, l'Anm festeggia. Il Comitato del Sì: Avrebbe risolto storture del sistema; L'Anm festeggia: a Napoli cori contro Meloni e contro i magistrati per il Sì; L’Anm predica umiltà ma poi festeggia: Abbiamo vinto noi; L'Anm festeggia con champagne, sberleffi a Giorgia e Bella ciao. E Parodi si dimette: guerra tra correnti.

L'Anm festeggia: a Napoli cori contro Meloni e contro i magistrati per il SìBrindisi nella sede napoletana dell'Associazione nazionale magistrati con slogan e Bella ciao. Nel mirino anche la magistrata Imparato. Cangini attacca: Narrazione aggressiva, l'ordine giudiziario ... ilfoglio.it

Referendum, a Napoli i magistrati brindano cantando Bella ciao. Il video della festadi Leandro Del Gaudio Cantano Bella ciao e si emozionano di fronte ai dati dello spoglio del referendum. Eccoli i vertici e la base della Anm distrettuale, quelli che si sono battuti per ... ilmattino.it

ANM - Il presidente Parodi: "Ora la magistratura si rinnovi, festeggiamenti Momento catartico dopo grandi pressioni" ift.tt/QovItX6 x.com

"Mi sono esposta sul Sì perché credo che le correnti danneggino la magistratura, dando vita una casta fortemente politicizzata, come dimostrano i festeggiamenti e i cori della sottosezione Anm di Napoli, un vero danno all'immagine per i magistrati". Così Anna - facebook.com facebook