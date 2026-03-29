Oggi si è svolta l'elezione del nuovo presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, con Giuseppe Tango che ha ottenuto un'elezione pressoché unanime. Contestualmente, il presidente uscente ha annunciato il suo addio per motivi personali ed è stato salutato con applausi. La giornata ha visto anche celebrazioni per la vittoria del No e l'inizio di una nuova fase per l'associazione.

È il giorno della celebrazione della vittoria del No, degli abbracci, dell'inizio di "una nuova fase"; dell'uscita di scena tra gli applausi del presidente Cesare Parodi, che lascia per ragioni personali, e dell'elezione quasi unanime del nuovo numero uno dell'Anm, Giuseppe Tango. Il primo direttivo dell'associazione dopo il referendum acclama lui, 43 anni, giudice del lavoro a Palermo, espressione, come il predecessore, di Magistratura Indipendente. Appassionato sostenitore del No nella campagna referendaria, aveva parlato di "rischio di deriva autoritaria" se fosse passata la riforma. Qualche ora prima di essere eletto, ha salutato i colleghi del direttivo con un "BuongiorNO", sottolineando il senso della battaglia vinta: "Assaporiamo questi momenti - ha aggiunto -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Anm elegge il duro Tango. "Fiducia della società civile"

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