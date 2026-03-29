Lampada per unghie AI | precisione e protezione per la pelle

Una nuova lampada per unghie dotata di intelligenza artificiale sta entrando nel mercato, offrendo funzionalità che vanno oltre le tradizionali lampade UV. Questa tecnologia permette di eseguire trattamenti con maggiore precisione e di monitorare la protezione della pelle durante l’uso. La presenza dell’intelligenza artificiale rappresenta un elemento innovativo rispetto alle soluzioni convenzionali.

Quando si pensa a una lampada UV per unghie, l’idea comune è che debba solo accendersi. O Nail, però, ha rivoluzionato il concetto. Lanciata nel 2025 con funzioni AI integrate, la lampada è ora disponibile in sempre più negozi, promettendo un’esperienza di manicure più precisa e delicata rispetto ai modelli tradizionali. La lampada O Nail utilizza una telecamera interna e un processore AI per individuare con precisione la posizione delle unghie. In questo modo, i LED si accendono solo nelle vicinanze delle unghie da trattare, riducendo l’esposizione inutile della pelle alla luce UV. Inoltre, i 109 LED non si accendono tutti contemporaneamente, ma in sequenza, garantendo una durata maggiore del dispositivo e una polimerizzazione più rapida rispetto alla concorrenza. 🔗 Leggi su Billipop.com

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