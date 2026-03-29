Ladro sorpreso in cantina Colpisce i condomini con una spranga | preso

Un uomo è stato arrestato dopo aver colpito due condomini con una spranga mentre tentava di rubare nelle cantine di un condominio vicino alla stazione a Reggio. I condomini avevano scoperto il ladro e hanno cercato di fermarlo, ma lui ha reagito usando l’arma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato il sospetto e avviato le procedure di identificazione.

Con una spranga ha colpito due uomini che lo avevano scoperto a rubare nelle cantine di un condominio in zona stazione a Reggio. Ma alla fine è stato arrestato dalla polizia di Stato. È successo venerdì pomeriggio intorno alle 19. In manette, con l’accusa di tentata rapina impropria, è finito un 39enne marocchino pluripregiudicato e con problemi di tossicodipendenza. L’uomo era stato sorpreso dai proprietari a rubare negli scantinati di un palazzo di via Monsignor Tondelli e per guadagnarsi la fuga ha ingaggiato una colluttazione con uno di loro, restando a sua volta ferito al volto; successivamente ha brandito una spranga con la quale ha prima minacciato e poi colpito l’altro condomino senza fortunatamente causargli conseguenze gravi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ladro sorpreso in cantina. Colpisce i condomini con una spranga: preso Articoli correlati Ladro sorpreso a rubare, colpisce a sprangate due condomini: arrestatoReggio Emilia, 28 marzo 2026 – Con una spranga ha colpito due uomini che lo avevano scoperto a rubare nelle cantine di un condominio in zona stazione... "Al ladro": sorpreso a rubare una bici minaccia i condomini con un coltelloTutto è iniziato con le urla di un residente che, affacciatosi dal proprio palazzo all’incrocio tra piazza Vittorio Emanuele II e via Carlo Alberto,... Una raccolta di contenuti su Ladro sorpreso Temi più discussi: Ladro sorpreso in cantina. Colpisce i condomini con una spranga: preso; Scatta l’allarme in casa: ladro sorpreso sul fatto; Sorpreso a rubare in cantina, colpisce il proprietario con una spranga: arrestato. Sorpreso a rubare in cantina, colpisce il proprietario con una spranga: arrestatoREGGIO EMILIA – Intorno alle 19 di ieri agenti della polizia sono intervenuti in via Eritrea, zona stazione, dove era stata segnalata la presenza di un uomo, 39enne pluripregiudicato di origini marocc ... reggionline.com Ladro sorpreso a rubare, colpisce a sprangate due condomini: arrestatoUn 39enne pluripregiudicato è finito in manette per tentata rapina impropria: era stato scoperto negli scantinati di un palazzo in via Monsignor Tondelli, in zona stazione. Ha aggredito i proprietari ... msn.com *Ladro di auto arrestato per la seconda volta in due settimane: sorpreso nel tentativo di svaligiare una vettura* *Cagliari, 28 marzo 2026 –* Non si ferma “l’attività” di un 30enne di origini algerine, senza fissa dimora e già ampiamente noto alle Forze di Poliz - facebook.com facebook