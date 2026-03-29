L’addio a Roversi-Monaco

Un ricordo di Roversi-Monaco, che una volta dichiarò di non sentirsi affine al Magnificat. La sua vita è stata caratterizzata da una personalità complessa e una creatività intensa, che hanno lasciato un segno significativo nel suo campo. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio tra coloro che ne hanno apprezzato il lavoro e l’approccio originale.

Una volta affermò che No, il Magnificat non faceva per lui. Ma lui, il più magnifico e immaginifico dei magnifici rettori, diceva di sapere che il «tempo inesorabilmente passa» e «ciò va accettato per quanto possibile con ironia», perché con esso passa «anche il potere», ma resta la testimonianza, la traccia di tante storie nella Storia, restano «gli anni di lavoro continuo, massacrante, lavoro fatto con grande decisione e serenità». E così, alla fine di tutto, Fabio Alberto Roversi-Monaco aveva consapevolezza che le religioni «consentono di comprendere meglio la complessità delle situazioni che coinvolgono e alle volte sconvolgono ogni esistenza». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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