Durante la Settimana Santa, nella chiesa dei santi Stefano e Martino di San Miniato Basso e all’Orcio d’Oro si può ammirare la serie di fotografie intitolata

Per tutta la Settimana Santa, nella chiesa dei santi Stefano e Martino di San Miniato Basso, e all’Orcio d’Oro a San Miniato torna ad essere esposta " La Via Crucis a San Miniato " di Aurelio Cupelli. La rappresentazione artistica per immagini fotografiche del Mistero della Passione di Gesù, realizzata grazie alla collaborazione del gruppo del presepe vivente della parrocchia, ambientato in significativi luoghi di San Miniato. La genesi di questa Via Crucis, le cui immagini sono state realizzate nel marzo 2022, è paradigmatica di questa voglia di interpretare, attraverso il linguaggio “oltre il tempo” del percorso di Cristo da Pilato al Sepolcro, la dignità dell’uomo contemporaneo che si confronta con il dolore con rispetto ma non con rassegnazione, semmai accettazione della propria condizione incompiuta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La Via Crucis sotto la Rocca". Negli scatti di Aurelio Cupelli

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