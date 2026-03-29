La vendetta di Santanchè L’ex ministra sarebbe pronta a un gesto clamoroso Ecco quale

Nelle ultime settimane, nei corridoi della politica si diffonde con insistenza un’indiscrezione riguardante Daniela Santanchè, ex ministra, che si vocifera possa compiere un gesto clamoroso. La notizia si diffonde in un momento in cui l’ex ministra ha recentemente lasciato il suo incarico nel governo. Non ci sono ulteriori dettagli sui possibili sviluppi di questa situazione.

Nei corridoi della politica torna a circolare con insistenza un’indiscrezione che riguarda Daniela Santanchè, a poche settimane dall’uscita dal governo. Non si parla di annunci ufficiali né di passaggi già definiti, ma di segnali che, secondo alcune ricostruzioni, indicherebbero un possibile riposizionamento. Al centro delle voci c’è la prospettiva di un avvicinamento a un’area più identitaria della destra, in un momento in cui gli equilibri interni alla maggioranza restano sotto osservazione. Il tema non riguarda soltanto la traiettoria personale dell’ex ministra, ma il valore politico che un eventuale cambio di campo potrebbe assumere. Il... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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