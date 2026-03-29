Luca Fognini riprende la sua carriera calcistica alla Nuova Sondrio. Il giocatore valtellinese, già noto per i risultati ottenuti sul campo, torna in attività dopo periodi difficili e infortuni. La sua esperienza e le sue competenze sono state confermate dall’accordo con la nuova società, segnando così la sua terza esperienza nel mondo del calcio professionistico.

Riparte dalla Nuova Sondrio la carriera di Luca Fognini, talentuoso e sfortunato giocatore valtellinese che si è già tolto già molte soddisfazioni sul terreno di gioco, accompagnate però anche da tanta sfortuna. Quello alla Nuova Sondrio per Luca Fognini è un ritorno e anche una terza partenza per una carriera sin qui costellata dagli infortuni: il giovane valtellinese, infatti, dopo aver completato la trafila del settore giovanile proprio con la società del capoluogo e aver anche giocato nella prima squadra biancazzurra, conquistando la promozione in serie D nel 2018, ha vestito anche le maglie di NibionnOggiono, vincendo i playoff di serie D contro il Fanfulla, la Folgore Caratese e la Casatese. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - La terza vita calcistica di Luca Fognini inizia alla Nuova Sondrio

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