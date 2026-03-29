La storia di Alexander primo ragazzo aspirante merlettaio con il Punto Tavarnelle | Questi mestieri sono il vero patrimonio del nostro paese

Un giovane ragazzo, primo tra i suoi coetanei, ha iniziato a imparare l’arte della merlettaia nel laboratorio locale, dando vita a una tradizione che si tramanda da generazioni. La sua esperienza rappresenta un esempio di come queste competenze artigianali siano considerate ancora parte integrante del patrimonio culturale locale. La storia si intreccia con quella di altri giovani che continuano a coltivare questa antica tecnica, superando barriere e pregiudizi.

La storia di Alexander Samsonow, sarto trentenne e primo uomo iscritto al corso di Punto Tavarnelle nel Chianti: "Ho lasciato la moda per qualcosa di più autentico" Un filo che attraversa il tempo e oggi lega generazioni diverse, storie lontane e anche qualche pregiudizio che cade. A Tavarnelle Val di Pesa il Punto Tavarnelle torna protagonista con numeri da record: sono 65 gli iscritti alla quinta edizione del corso gratuito “Impara l’arte con il Punto Tavarnelle”, promosso dal Comune di Barberino Tavarnelle. Ma tra le novità di questa edizione c’è un dettaglio che racconta più di tanti numeri. Per la prima volta tra gli iscritti c’è anche un uomo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - La storia di Alexander, primo ragazzo aspirante merlettaio con il Punto Tavarnelle: "Questi mestieri sono il vero patrimonio del nostro paese" Articoli correlati Leggi anche: Il Corriere compie 150 anni, compleanno alla Scala con Mattarella. Cairo: "Un patrimonio del nostro Paese" Castello di Meleto patrimonio di eccellenza del nostro PaeseCastello di Meleto, a Gaiole in Chianti (Siena), ottiene il sigillo di ’Marchio Storico di Interesse Nazionale’ ed entra nel ’Registro speciale dei...