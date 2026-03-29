La speranza secondo Rocco Papaleo La recensione di Ciccotti

In una casa di accoglienza per detenute in Lucania, quattro donne sono in attesa di scontare le loro pene per reati diversi. La narrazione si concentra sulle loro vite e sul percorso di speranza che affrontano. La storia si svolge all’interno di un ambiente condiviso, dove le donne cercano di ricostruire un senso di normalità e di affrontare il futuro.

In una casa femminile d’accoglienza per detenute, in Lucania, seguiamo quattro donne, finite lì per reati diversi, in attesa di pagare il loro debito con la società, come si dice. La responsabile della casa è Raffaella, anche attrice sperimentale, che le aiuta in un lento ma coriaceo reinserimento psicologico nella vita, anche con il suo “laboratorio teatrale”, tra atmosfere orientali e azioni immersive nella natura (sul modello, “ora sei un albero, coraggio! Muovi le braccia, piega il corpo.”). Arriva il giorno in cui il Giudice di Sorveglianza firma il permesso, richiesto con ansia dalla direttrice, per una gita diurna nella natura del parco del Pollino. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La speranza secondo Rocco Papaleo. La recensione di Ciccotti Articoli correlati Sentimental value, amare il cinema per vivere. La recensione di CiccottiCon “Sentimental Value” (2025), Gran Prix a Cannes 2025, Joachim Trier, fonde passato e presente, memoria e psicologia, in un felice racconto che dal... Quando il Gulag silenziava i procuratori. La recensione di CiccottiSe avete letto qualche pagina di Arcipelago Gulag di Aleksandr Solženicyn, o le lettere di Pavel Florensky a sua moglie, vi risulterà... Contenuti e approfondimenti su Rocco Papaleo Argomenti discussi: Il bene comune di Rocco Papaleo in anteprima al Goldoni di Ancona: un film divertente che fa riflettere. Il bene comune secondo Rocco PapaleoL'attore e regista al multisala Massaua di Torino per presentare il suo ultimo film. Il racconto di un pellegrinaggio laico per sentirsi comunità ... rainews.it Riccione Cinepalace: arriva il film Il bene comune con la presenza di Rocco PapaleoIn occasione dell’uscita in sala del film Il bene comune, diretto e interpretato da Rocco Papaleo, l’attore e regista insieme all’attore Andrea Fuorto ... chiamamicitta.it