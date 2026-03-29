Sabato 28 marzo 2026 è stata inaugurata la nuova scuola secondaria di primo grado di Mortegliano. L'edificio, progettato con caratteristiche innovative, può ospitare 85 studenti. La struttura si trova nel territorio colpito nel 2023 da un forte evento meteorologico che ha causato danni. La riapertura rappresenta la ripresa del servizio scolastico nel Comune.

Il nuovo plesso, situato in via Leonardo da Vinci, è stato realizzato grazie a un investimento di oltre 5 milioni di euro, finanziato con fondi del Pnrr e risorse regionali. La scuola nasce anche da un’idea originale: il progetto prende infatti forma da schizzi realizzati dagli stessi studenti, successivamente sviluppati in chiave industriale modulare. Gli spazi sono stati progettati per essere flessibili e sostenibili: arredi conformi ai criteri ambientali minimi (Cam), sedute in plastica riciclata e mobili su ruote per adattarsi alle diverse attività didattiche. Riccardi ha ricordato anche i momenti più difficili vissuti dalla comunità: "Mortegliano, nel luglio del 2023, fu l’epicentro di un fenomeno meteorologico circoscritto ma devastante. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - La scuola di Mortegliano rinasce dopo la tempesta, inaugurato il nuovo edificio

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