La scomparsa di Alberto Giorgi Prof sindacalista e volontario

È scomparso Alberto Giorgi, figura nota a Viareggio e in tutta la zona della Versilia. Professionista, rappresentante sindacale e volontario, ha partecipato attivamente a diverse iniziative e battaglie sociali nel territorio. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra chi lo ha conosciuto e collaborato con lui in vari contesti.

E’ venuto a mancare Alberto Giorgi, una persona molto conosciuta a Viareggio e in Versilia dove ha lasciato la sua impronta in tante battaglie e in tanti ambienti. Era un docente di scuola superiore ma si è impegnato presto anche come sindacalista della Cgil, proprio per il comparto della scuola. Era un antifascista convinto, militante di Rifondazione comunista, idealista e pacifista. “ Alla passione per la scuola e la formazione delle coscienze- scrivono nel ricordo del Cantiere sociale- ha unito una dedizione totale alla difesa dei diritti dei lavoratori, alla giustizia sociale, alla dignità del popolo, e alla tutela dell’ ambiente come bene comune”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La scomparsa di Alberto Giorgi. Prof, sindacalista e volontario Articoli correlati Condoglianze a De Giorgi per la scomparsa della madreIl presente testo sintetizza gli aggiornamenti principali del panorama pallavolistico italiano, mettendo in evidenza eventi, sviluppi regolamentari e... Addio a Valeria Fedeli: scomparsa l’ex ministra dell’Istruzione e storica sindacalistaSu DayExtra una nostra intervista esclusiva: “Riapertura Scuole, intervista alla Sen.