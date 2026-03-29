La sanità piange Persiani S’è spento lo storico primario di Chirurgia

È deceduto alle 5 di venerdì mattina il primario di chirurgia, figura di rilievo nel settore sanitario. La sua stanza si trovava nella residenza per anziani ‘Orsi Mangelli’, dove si trovava nei momenti precedenti alla morte. La notizia ha suscitato dolore tra colleghi e pazienti che avevano avuto modo di conoscerlo nel corso della carriera.

Alle 5 di venerdì mattina, nella sua stanza nella residenza per anziani ‘Orsi Mangelli’ dove si trovava da poco più di un anno, si è spento il dottor Walter Persiani, ex primario di chirurgia prima all’ ospedale Morgagni, poi a Forlimpopoli, ma soprattutto medico noto per la sua grande competenza e bravura. ‘Walterone’, cosi come lo chiamavano gli amici di una vita, è morto un mese prima di compiere 90 anni (li avrebbe celebrati il 27 aprile). Nato in centro storico a due passi dall’oratorio di San Luigi, i genitori erano titolari di un’avviata drogheria di piazza Cavour. Il giovane Walter frequentava l’oratorio a due passi da casa, un salvagente di armonia, sport e coinvolgimento, gettato dai salesiani ai ragazzi e alle famiglie dopo la seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La sanità piange Persiani. S’è spento lo storico primario di Chirurgia Articoli correlati Leggi anche: Addio a Nicholas Brendon, lo storico Xander di Buffy: l’attore si è spento a 54 anni Pozzuoli, paziente muore in ospedale: parenti aggrediscono il primario di ChirurgiaAggressione all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli nella giornata di oggi, giovedì 26 febbraio.