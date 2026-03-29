La Salernitana perde in trasferta contro il Potenza, con i tifosi che definiscono la prestazione come una disfatta. L’allenatore è stato rimproverato pubblicamente, mentre i supporter criticano la squadra per il risultato. La formazione rischia di scendere dal terzo posto della classifica, che ha conquistato con un pareggio 1-1 contro la capolista Benevento. Il Cosenza si avvicina agganciando i granata in classifica.

Rimproverata severamente da???????Cosmi e criticata dai propri tifosi. La Salernitana raccoglie la “palma” della peggiore, rischia di scendere dal podio della classifica, rimette in palio il terzo posto, viene agganciata dal Cosenza ha fermato (1-1) la capolista Benevento. I sanniti faranno visita alla Salernitana lunedì in Albis, allo stadio Arechi. Nel frattempo tengono banco le gravi disattenzioni della squadra a Potenza. Lescano e compagni hanno fatto harakiri: dopo l'1-2 ritrovato, si sono fatti ribaltare dagli avversari. Il commento di Mimmo Rinaldi: “Non ci abbiamo capito niente: velocità, triangolazione, pallone in profondità, raddoppi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - La Salernitana affonda a Potenza, la voce dei tifosi: "Una disfatta"

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