La Querzoli Volley Forlì ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro Grottazzolina. La partita si è conclusa con il successo della squadra ospite, che ha seguito il piano di gioco stabilito dal tecnico. La squadra di casa non è riuscita a invertire l’andamento del match, lasciando agli avversari i tre punti in palio.

La Querzoli Volley Forlì espugna con autorità il campo della M&G Grottazzolina, portando a casa un 0-3 netto che non ammette repliche Doveva essere una partita decisiva e così è stata, ma con un copione scritto interamente dai ragazzi di coach Visani. La Querzoli Volley Forlì espugna con autorità il campo della M&G Grottazzolina, portando a casa un 0-3 netto che non ammette repliche consolidando la posizione dei forlivesi nel treno di testa del campionato di Serie B. L'approccio alla gara dei romagnoli è stato feroce e sin dai primi scambi la Querzoli ha imposto un ritmo insostenibile per i padroni di casa, apparsi fallosi e incapaci di arginare la fluidità di gioco ospite. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - La Querzoli Volley Forlì firma il blitz a Grottazzolina

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