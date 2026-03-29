Lope scopre che Jacobo ha comprato gioielli segreti alla gioielleria Llop. Curro e Lope sospettano che l'uomo stia ingannando Martina. Emilia è sconvolta dalle rivelazioni di Romulo. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre Curro resta nell'ombra per non essere smascherato, Lope torna dalla gioielleria con una verità inquietante: Jacobo non è l'uomo che dice di essere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 30 marzo: La scoperta di Lope, Jacobo tradisce Martina?

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