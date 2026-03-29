La prima terribile settimana del nuovo capo di Disney

Da ilpost.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima settimana del nuovo dirigente di Disney è stata caratterizzata da diversi eventi significativi. È saltato un accordo da un miliardo di dollari con OpenAI, mentre la crisi di Fortnite ha portato a variazioni nelle strategie di mercato. Inoltre, uno show molto atteso ha subito cancellazioni e cambiamenti, suscitando attenzione tra gli addetti ai lavori.

Un accordo con OpenAI da un miliardo di dollari saltato, la crisi di Fortnite e uno show di successo cancellato: per Josh D’Amaro le cose sono cominciate male Da mercoledì della scorsa settimana Josh D’Amaro è a capo della Walt Disney Company, la più famosa azienda dell’intrattenimento al mondo. E la sua prima settimana da nuovo amministratore delegato è stata un disastro: nel giro di sei giorni è stato annullato un accordo da un miliardo di dollari con OpenAI, ha ufficializzato la propria crisi il gioco Fortnite con cui Disney aveva iniziato un’importante collaborazione, ed è stato cancellato The Bachelorette, uno degli show di punta della rete ABC, il principale canale generalista dell’azienda, per violenze e intemperanze della sua protagonista. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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