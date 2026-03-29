La premier riflette sul rimpasto I dubbi su Urso rispunta Zaia
La premier sta valutando un possibile rimpasto di governo, mentre circolano voci su una possibile sostituzione di alcuni ministri. Nel frattempo, si riaccendono i dubbi riguardo alla posizione di un ministro dell’Economia, con il nome di un governatore regionale che torna a essere menzionato come possibile sostituto. La situazione rimane in evoluzione, con decisioni che potrebbero essere prese nelle prossime settimane.
Roma, 29 marzo 2026 – Solo l’ennesima questione in Medioriente – con il divieto imposto ieri dalle autorità israeliane al cardinale Pizzaballa di celebrare la messa della Domenica delle Palme al Santo Sepolcro – interrompe la lunga domenica di riflessione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui problemi aperti nel governo. A una settimana dal risultato referendario e dopo la cena dei giorni scorsi con i due vicepremier la questione resta quella di come far uscire l’esecutivo dall’angolo, rilanciarne l’azione, scrollarsi di dosso la sconfitta e, prima di tutto, “non farsi logorare”. A giudicare dall’intervento di ieri sera sul fermo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Meloni e l'ipotesi rimpasto per blindare il governo, da Urso a Zaia: chi rischia e chi potrebbe entrareAndare avanti così, un piccolo rimpasto di governo o le dimissioni per andare al voto anticipato.