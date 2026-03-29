Le autorità francesi hanno riferito che le forze dell’ordine hanno impedito un tentativo di attentato contro una banca nel centro di Parigi. Un uomo avrebbe tentato di far esplodere un ordigno presso la sede della Bank of America, ma l’intervento delle forze di polizia ha fermato l’azione prima che potesse causare danni. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Secondo quanto riferito dalle autorità, le forze dell’ordine francesi stanno indagando su un tentato attentato terroristico in cui un uomo avrebbe cercato di far esplodere un ordigno a Parigi contro la sede della Bank of America. L’incidente è avvenuto poco prima delle 3:30 del mattino, ora locale, secondo quanto riferito dalla polizia e dal Ministero dell’Interno. Gli agenti stavano pattugliando la strada nei pressi della sede della Bank of America, hanno dichiarato le autorità. La polizia ha arrestato il sospetto dopo che questi aveva lasciato sul posto due bottiglie di liquido infiammabile, unite con del nastro adesivo, e 650 grammi di polvere esplosiva, secondo quanto riferito dalle autorità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La polizia ha sventato un “attacco terroristico” contro la sede della Bank of America a Parigi

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