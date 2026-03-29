La Passione di Cristo di Zapponeta rinviata a domani

La rappresentazione della Passione di Cristo a Zapponeta, prevista per oggi, è stata rinviata a domani. La nuova data è fissata per lunedì 30 marzo 2026 alle ore 17. La decisione è stata comunicata dall'organizzazione locale. La manifestazione si terrà presso il luogo abituale. Nessuna motivazione ufficiale è stata resa nota riguardo al cambio di programma.

Rinviata a lunedì 30 marzo 2026 ore 17 – Partenza da Piazza Aldo Moro Anche quest’anno la nostra comunità si unisce per dare vita a un evento di grande intensità spirituale e partecipazione collettiva: La Passione di Cristo, giunta alla sua undicesima edizione. Con il patrocinio. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La Passione di Cristo di Zapponeta rinviata a domani Articoli correlati Zapponeta rivive La Passione di Cristo – 11a EdizioneVenerdi 27 marzo 2026 – Ore 17:00 Partenza da Piazza Aldo Moro Anche quest’anno la nostra comunità si unisce per dare vita a un evento di grande... Zapponeta, lunedì 30 marzo l’undicesima edizione della Passione ViventeL’evento è organizzato dalla Parrocchia San Michele Arcangelo, con il patrocinio del Comune di Zapponeta, e coinvolgerà l’intera comunità. LA PASSIONE DI CRISTO 2004-FILM COMPLETO IN ITALIANO Contenuti utili per approfondire La Passione di Cristo di Zapponeta... Temi più discussi: Via Crucis di Atella: da 60 anni la Passione di Cristo; Domenica 29 Marzo La Passione di Cristo; La Passione di Cristo nella Domenica delle Palme: tra storia, libertà e rivelazione; La Passione di Cristo. Vangelo di Domenica delle Palme, 29 marzo 2026: meditiamo la Passione di CristoDomenica delle Palme con don Luigi Maria Epicoco: una riflessione profonda sul Vangelo della Passione per entrare nella Settimana Santa. lalucedimaria.it Tracce di fede: La Passione di Cristo – 5La fede, semplice ma profonda, di chi ha vissuto per secoli ed ancora vive fra le valli e le montagne della nostra Terra, è testimoniata da decine e decine di segni, di tracce. Che raccontano anche l ... unsertirol24.com Enna: Settimana Santa, a Pergusa la rappresentazione sacra della Passione di Cristo x.com V ESPOSIZIONE PRESEPI PASQUALI - "La Passione di Cristo" A Civitanova Marche Alta, la tradizione dei presepi si rinnova anche a Pasqua con una mostra unica dedicata alla Passione di Cristo. Un viaggio emozionante e spirituale attraverso rappresent - facebook.com facebook