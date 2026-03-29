La partita a carte e la coltellata Preso l’aggressore di CityLife

Un episodio di violenza si è verificato a CityLife, quando un diciannovenne è stato ferito durante una partita a carte. Un uomo è stato arrestato dopo aver sferrato un coltello al fianco del giovane, la cui ferita ha richiesto cure presso il pronto soccorso dell’ospedale di Monza. Il colpo ha provocato una ferita profonda al pancreas, mettendo in pericolo la vita del ragazzo.

Il medico del San Gerardo di Monza che ha curato il diciannovenne A. non ha avuto dubbi: quel fendente sferrato al fianco ha messo in serio pericolo la vita del ragazzo, perché ha provocato "una ferita profondissima" al pancreas, "uno degli organi più delicati". Inevitabile, quindi, che la Procura dei minori contestasse il tentato omicidio al diciassettenne A.S., nato a Milano da genitori egiziani, che su disposizione del gip Laura Margherita Pietrasanta è stato trasferito in una comunità. La ricostruzione della storia, scandagliata dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Magenta sotto il coordinamento del pm Brunella Sardoni, ci riporta alle 17 del 28 dicembre, quando i militari del Radiomobile arrivano in via Monte Cervino: trovano i sanitari di Areu che stanno soccorrendo un giovane con uno squarcio al torace. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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