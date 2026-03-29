la parola si fa musica nel mistero della pasqua

Durante il periodo pasquale, la musica assume un ruolo centrale nel collegare la Quaresima alla celebrazione della Resurrezione. Questa tradizione si tramanda nel tempo, accompagnando le comunità attraverso momenti di riflessione e festa. La musica diventa così un elemento condiviso, che attraversa le generazioni e contribuisce a mantenere vivo il ricordo di questa ricorrenza religiosa.

La musica come ponte tra Quaresima e Pasqua: una "Parola che si fa musica" in una storia, quella umana, che cambia di generazione in generazione. È questo lo spirito della nuova rassegna musicale "Sacrum Facere" organizzata dal Coro Jubilate di Candelara, per volere dell’arcivescovo Sandro Salvucci e del vicario generaledon Marco Di Giorgio. Sacrum Facere è l’etimologia latina della parola "sacrificio", la chiamata a trasformare ogni momento della vita in sacro. Negli ultimi quattro appuntamenti nelle chiese del centro storico di Pesaro si avvicenderanno il Coro Jubilate Candelara diretto da Willem Peerik e il Coro San Giovanni Battista... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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