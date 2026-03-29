La Nazionale vola trainata dai device

Da liberoquotidiano.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, la partita tra Italia e Irlanda del Nord trasmessa su Rai 1 ha registrato una media di 10,4 milioni di spettatori, con uno share del 44%. Il match ha riscosso grande successo di pubblico, confermandosi uno degli eventi più seguiti della giornata. La presenza di dispositivi digitali ha contribuito a far crescere l’attenzione verso questa gara.

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Italia-Irlanda del Nord) Boom della Nazionale di calcio che in prima serata su Rai 1 è stata vista da 10,4 milioni di spettatori col 44.5% di share. Ma la buona notizia è che quasi 400mila utenti (386mila) si sono collegati dai nuovi device tecnologici (smart tv, pc, smartphone, tablet.) per vedere Italia-Irlanda del Nord. Una delle cifre più alte in assoluto da quando esiste la Total Audience, ovvero dal 30 dicembre 2024, considerando che contro la Norvegia il 16 novembre erano stati 245mila, per la “prima” di Gattuso da CT in panchina, il 5 settembre con l’Estonia, 205mila. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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