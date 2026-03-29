La Nazionale vola trainata dai device

Nella serata di ieri, la partita tra Italia e Irlanda del Nord trasmessa su Rai 1 ha registrato una media di 10,4 milioni di spettatori, con uno share del 44%. Il match ha riscosso grande successo di pubblico, confermandosi uno degli eventi più seguiti della giornata. La presenza di dispositivi digitali ha contribuito a far crescere l’attenzione verso questa gara.

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Italia-Irlanda del Nord) Boom della Nazionale di calcio che in prima serata su Rai 1 è stata vista da 10,4 milioni di spettatori col 44.5% di share. Ma la buona notizia è che quasi 400mila utenti (386mila) si sono collegati dai nuovi device tecnologici (smart tv, pc, smartphone, tablet.) per vedere Italia-Irlanda del Nord. Una delle cifre più alte in assoluto da quando esiste la Total Audience, ovvero dal 30 dicembre 2024, considerando che contro la Norvegia il 16 novembre erano stati 245mila, per la “prima” di Gattuso da CT in panchina, il 5 settembre con l’Estonia, 205mila. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La Nazionale vola trainata dai device Articoli correlati Enel batte Gucci: l’energia italiana vola nel ranking dei brand più preziosi, trainata da sostenibilità e innovazione.Enel sorpassa Gucci: una svolta nel valore dei brand italiani Il 2026 segna una svolta nel panorama dei brand italiani più preziosi. All’Husky Village in Valtellina, per correre tra i boschi sulla slitta trainata dai caniPerché proprio a Valdidentro? «Quando 25 anni fa sono tornato dall’Alaska, ho girato le Alpi in lungo e in largo due anni per trovare il posto adatto... Approfondimenti e contenuti su Nazionale vola Discussioni sull' argomento La Nazionale vola trainata dai device; Gennaro Gattuso, lo sfogo prima dell'Irlanda: Scappati di casa?, nervi tesissimi | Libero Quotidiano.it; Bosnia-Italia, la 'minaccia' di Edin Dezko: Contro gli azzurri... | Libero Quotidiano.it; Bosnia-Italia, biglietti venduti in una sola notte: l'inferno di Zenica è pronto | Libero Quotidiano.it. Kymia vola alla finale nazionale del Premio Cambiamenti 2026 Siamo felici di annunciare che Kymia, startup di Bronte (Catania), è la vincitrice del Premio Cambiamenti regionale e rappresenterà la Sicilia alla finale nazionale. Il progetto è un esempio concr - facebook.com facebook Il #FVG vola in Nazionale U15 di softball grazie a Giorgia Gaetani e Sara Furlanut dello Stars Ronchi Softball Vedere giovani atlete raggiungere traguardi così prestigiosi ci ricorda quanto lo sport sia una scuola di vita straordinaria #iosonoFriuliVeneziaGiulia x.com