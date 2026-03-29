La minaccia è globale la risposta anche

In diverse parti del mondo, migliaia di persone sono scese in piazza per manifestare contro autoritarismo, suprematismo e l'egemonismo militare. Gli slogan come

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”La minaccia di Allah” stamattina ha fatto il pienone! GRAZIE anche della vicinanza e del grande affetto! Per me è molto molto importante. Una delle regioni per cui NON MOLLO e NON ARRETRO di un millimetro. Da oggi in vendita! #lega x.com