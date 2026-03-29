La Madonna con Bambino ritrovata a Zogno era esposta al museo convinti della loro legittima provenienza

A Zogno è stata ritrovata una statua raffigurante la Madonna con Bambino, che era esposta al museo. Le nipoti di un ex parroco locale hanno scritto una lettera in cui si riferiscono al ritrovamento e alla consegna della statua alla Fondazione Cini, evidenziando di essere convinte della legittima provenienza dell’oggetto.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera delle nipoti di monsignor Giulio Gabanelli, amato e stimato parroco di Zogno, in merito al ritrovamento e alla consegna della Madonna della Fondazione Cini Riceviamo e pubblichiamo la lettera delle nipoti di monsignor Giulio Gabanelli, amato e stimato parroco di Zogno, in merito al ritrovamento e alla consegna della Madonna della Fondazione Cini. Spett.le Redazione di Bergamonews, Noi nipoti di Don Giulio Gabanelli siamo preoccupate che le notizie recentemente riportate sui quotidiani locali, a proposito della Madonna della Fondazione Cini, possano offuscarne la memoria. Don Giulio era una persona intelligente e colta, dai molteplici interessi, era dotato di una pungente ironia, amava l’arte come espressione dell’ingegno umano e della bellezza del Creato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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