A Birmingham, in Alabama, un ex sarto novantenne ha aperto una libreria che vende esclusivamente libri autografati. La struttura, senza libri usati o edizioni rare, offre solo prime edizioni firmate dagli autori. La libreria rappresenta un esempio di negozio specializzato in questo settore, nato dall’interesse personale del proprietario. La sua attività si distingue per la scelta di limitarsi a questo tipo di pubblicazioni firmate.

A Birmingham, Alabama, Jake Reiss ha trasformato la sua passione per la letteratura in una libreria unica al mondo: niente libri usati, niente rarità da collezione, solo prime edizioni firmate dagli autori. E ora il modello funziona anche online, con abbonamenti che spediscono libri autografati a casa. C’è una libreria nel cuore di Birmingham, Alabama, dove ogni libro porta con sé qualcosa di più di una storia stampata su carta. Porta una firma, un tratto di penna, il segno tangibile di una presenza umana. Alabama Booksmith non è una libreria antiquaria, non è uno spazio per bibliofili facoltosi alla caccia di incunaboli o prime edizioni d’autore a prezzi da capogiro. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - La libreria che vende solo libri autografati: il sogno di un ex sarto novantenne diventa un modello globale

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